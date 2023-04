В новом закулисном ролике авторы The Texas Chain Saw Massacre рассказали о создании игры и грядущем плейтесте ©

The Texas Chain Saw Massacre - это асимметричная игра в жанре ужасов, в которой четыре игрока играют роль жертв в одной команде, а три игрока противостоят им в роли семьи. Действие игры происходит в культовом доме из фильма, который набит крюками для мяса, обесцвеченными черепами и окровавленными туловищами. У жертв простая цель: выжить и сбежать. Семья должна остановить их любыми средствами.

Sumo Digital и Gun Interactive выпустили новое закулисное видео, посвященное созданию хоррора The Texas Chain Saw Massacre. В ролике авторы обсудили различные этапы в создании проекта, включая цифровое сканирование каждой царапины на подлинной бензопиле 70-х годов, изучение истории реальных серийных убийц и все для реализации правдоподобной атмосферы Техаса и не только.

Авторы сообщили о запланированном плейтесте, который пройдет 25 мая, однако доступ будет ограниченным.

The Texas Chain Saw Massacre состоится 18 августа на PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и Xbox One.