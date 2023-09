В The Texas Chain Saw Massacre сыграло более 4 млн игроков ©

Sumo Digital и Gun Media объявили об успехе The Texas Chain Saw Massacre. Как похвастались создатели, за месяц после выхода в игру сыграли более 4 млн. игроков.



Правда, стоит отметить, что с момента дебюта игра была доступна на Xbox Game Pass и PC Game Pass, что, несомненно, оказало существенное влияние на результат. Тем не менее, показатели в Steam - рекордные 17 198 одновременных игроков - тоже не так уж плохи.



Дебют The Texas Chain Saw Massacre состоялся 18 августа. Она была выпущена на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series X/S.