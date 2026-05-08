Состоялся анонс исторической стратегии TFC2: Collapse of The Bronze Age

Студия Wield Interactive и издательство MicroProse Software официально представили новую историческую стратегию в реальном времени под названием TFC2: Collapse of The Bronze Age. Игра является прямым продолжением проекта TFC: The Fertile Crescent, который вышел в июне 2024 года. Разработчики учли отзывы аудитории и решили сделать сиквел более масштабным, добавив полноценную сюжетную кампанию. Дата релиза пока остается неизвестной.

Действие игры разворачивается в период катастрофы бронзового века около 1200 года до нашей эры. Игрокам предстоит взять на себя управление небольшой группой выживших воинов и земледельцев. На фоне вторжения загадочных народов моря, засухи и падения великих империй главной целью станет не завоевание новых территорий, а защита своей семьи и обеспечение базовых потребностей. Особое внимание уделяется механике добычи еды, так как от нее зависят рост населения и снабжение армии.

Проект предложит тактические бои в реальном времени с использованием уникальных асимметричных отрядов. Пользователи смогут сыграть за 4 различные фракции, среди которых ассирийцы, египтяне, вавилоняне и хетты. Для создания глубокого повествования авторы разработали собственный редактор карт и пригласили в команду новых специалистов, включая сценариста и художника. Помимо кампании, стратегия будет включать режим сражений и сетевой мультиплеер на выделенных серверах с возможностью игры против искусственного интеллекта.

Для стабильной работы игры потребуется компьютер с операционной системой Windows 10, процессором на 2 ядра, 6 гигабайтами оперативной памяти и 2 гигабайтами свободного места на диске. Также заявлена поддержка платформ macOS и Linux. Проект уже можно добавить в список желаемого в магазине Steam, однако поддержка русского языка на данный момент не планируется.