Анонсирована психологическая детективная игра от первого лица Thalassa: Edge of the Abyss для ПК

Издатель Team17 и разработчик Sarepta Studio анонсировали психологическую детективную игру от первого лица Thalassa: Edge of the Abyss, которая выйдет на ПК в Steam 18 июня. Thalassa: Edge of the Abyss погружает вас в атмосферную историю самопознания, сложных отношений и пропитанной морем печали.
Следуя за путешествием Кэма, глубоководного дайвера и члена команды «Таласса», игроки отправятся в экспедицию к месту последнего пристанища «Талассы», старого корабля Кэма, который сейчас лежит на морском дне, потерпев кораблекрушение. Чтобы получить ответы, которые так отчаянно ищет Кэм, игроки должны исследовать обломки, найти подсказки, оставленные старой командой, и собрать воедино события, в конечном итоге раскрывая правду о безвременной кончине «Талассы».
Особенности:
- Эмоциональное путешествие. Следите за личными трудностями каждого члена «Талассы» и узнайте, как стресс, горе и потеря влияют на разум.
- Раскройте тайну. Будучи единственным оставшимся дайвером, отправляйтесь к месту последнего упокоения «Талассы», найдите улики и соберите их воедино, чтобы разгадать события, приведшие к катастрофе.
- Познакомьтесь со своей командой. Откройте для себя историю, раскрывающую сложности человеческих эмоций, и узнайте больше о сложных отношениях между членами команды.
- Исследуйте обломки — перемещайтесь по обломкам «Талассы», избегая препятствий и используя инструменты, чтобы разблокировать области корабля и продолжить исследование.
Скучный симулятор ходьбы со скучным чтением записок. Визуал только заслуживает хоть какого-то внимания.
В игре говорится о смертях и потерях хотя это не изображено, ясно, психоделический хоррор для 7+))))))))))))