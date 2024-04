Анонсирована психологическая детективная игра от первого лица Thalassa: Edge of the Abyss для ПК

Издатель Team17 и разработчик Sarepta Studio анонсировали психологическую детективную игру от первого лица Thalassa: Edge of the Abyss, которая выйдет на ПК в Steam 18 июня. Thalassa: Edge of the Abyss погружает вас в атмосферную историю самопознания, сложных отношений и пропитанной морем печали.

Следуя за путешествием Кэма, глубоководного дайвера и члена команды «Таласса», игроки отправятся в экспедицию к месту последнего пристанища «Талассы», старого корабля Кэма, который сейчас лежит на морском дне, потерпев кораблекрушение. Чтобы получить ответы, которые так отчаянно ищет Кэм, игроки должны исследовать обломки, найти подсказки, оставленные старой командой, и собрать воедино события, в конечном итоге раскрывая правду о безвременной кончине «Талассы».

Особенности: