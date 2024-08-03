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Thalassa: Edge of the Abyss 01.08.2024
Адвенчура, Инди, От первого лица
3.8 5 оценок

На ПК состоялся выход психологического детектива от первого лица Thalassa: Edge of the Abyss

monk70
Новости

Студия Serepta и Team17 Digital выпустили психологический детектив от первого лица Thalassa Edge of the Abyss на ПК. Разработанная той же командой, которая создала My Child Lebensborn, Thalassa Edge of the Abyss погружает в меланхоличное путешествие самопознания, сложных отношений и пропитанной морем печали.

Проследите за путешествием глубоководного ныряльщика Кэма и совершите экспедицию к месту последнего упокоения Thalassa, старого корабля Кэма, который теперь лежит потерпевшим кораблекрушение и заброшенным на морском дне. Чтобы найти ответы, которые так отчаянно ищет Кэм, игрокам предстоит исследовать обломки, искать улики, оставленные старой командой Кэма, и сопоставлять события, в конечном итоге раскрывая правду о безвременной кончине «Талассы».

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
malars0

благодарность автору что залил не ч**** не грузящийся ютуб... хоть гдето можно трейлер глянуть

0
Денис Сидоров 5

Психологический детектив 7+ )))))))))

-1
Wolfenstein

хотели сделать не похожую на биошок а получилось как всегда и трещ кала

-3
IAmDark

Ты видимо хотел написать что-то путное, а получился как всегда словесный понос

-1
Wolfenstein IAmDark

путного про ЭТО написать воощемта нечего а то что это понос - то я написал

-1