На ПК состоялся выход психологического детектива от первого лица Thalassa: Edge of the Abyss

Студия Serepta и Team17 Digital выпустили психологический детектив от первого лица Thalassa Edge of the Abyss на ПК. Разработанная той же командой, которая создала My Child Lebensborn, Thalassa Edge of the Abyss погружает в меланхоличное путешествие самопознания, сложных отношений и пропитанной морем печали.

Проследите за путешествием глубоководного ныряльщика Кэма и совершите экспедицию к месту последнего упокоения Thalassa, старого корабля Кэма, который теперь лежит потерпевшим кораблекрушение и заброшенным на морском дне. Чтобы найти ответы, которые так отчаянно ищет Кэм, игрокам предстоит исследовать обломки, искать улики, оставленные старой командой Кэма, и сопоставлять события, в конечном итоге раскрывая правду о безвременной кончине «Талассы».