Комедийная игра Thank Goodness You're Here! получила 90 баллов на Metacritic

На PC, PS4/5 и Nintendo Switch вышла комедийная приключенческая игра Thank Goodness You're Here! Ее высоко оценили критики и геймеры: 90 из 100 баллов на Metacritic, 85 из 100 баллов на OpenCritic и 98% положительных отзывов в магазине Valve (на основе 150 рецензий).

Действие Thank Goodness You're Here! происходит в сюрреалистическом городке Барнсворт. Главный герой — коммивояжер, который отправляется на встречу с мэром.

Протагонист приходит слишком рано, поэтому решает исследовать окрестности. Геймерам предстоит познакомиться с жителями и выполнить их необычные просьбы, которые с каждым завершенным заданием будут все безумнее.

По словам разработчиков, в Thank Goodness You're Here! есть насыщенный яркий мир, множество странных поручений, оригинальный сюжет и уморительные каламбуры. В Steam на игру действует скидка 15%, поэтому сейчас новинку можно приобрести за 764 рубля вместо 899 рублей. Субтитры переведены на русский.