Первая игра Double Fine после ухода из Microsoft получила хорошие отзывы, но оказалась почти никому не нужна

Thank You Bus Driver, первая игра Double Fine Productions после ухода из Microsoft, получила 93% положительных отзывов в Steam, но пока не смогла привлечь широкую аудиторию. Пиковый онлайн проекта составил всего 99 человек, а на момент публикации в игре одновременно находились лишь четверо пользователей.

По оценке Gamalytic, продажи Thank You Bus Driver достигли примерно 2900 копий. Впрочем, эти цифры не окончательные: игра доступна не только в Steam, но и в Epic Games Store, GOG, Humble и Game Jolt.

Проект стал первым релизом инициативы Double Fine Action Lab, в рамках которой студия намерена выпускать небольшие игры с коротким циклом разработки. Такой подход должен помочь команде оставаться на плаву, пока она ищет инвестора для создания более масштабного проекта уровня AA или AAA.

Thank You Bus Driver предлагает необычную концепцию: игрокам предстоит избивать пассажиров автобуса. Несмотря на положительный приём среди тех, кто уже попробовал игру, стартовые показатели аудитории выглядят скромно. Впрочем, судить о финансовом успехе студии только по статистике Steam пока рано — точные данные о выручке и затратах не раскрывались.