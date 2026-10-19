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Thank You Bus Driver 14.10.2026
Аркада, Симулятор, Инди, Автомобили, От первого лица, Юмор
4.5 6 оценок

Первая игра Double Fine после ухода из Microsoft получила хорошие отзывы, но оказалась почти никому не нужна

butcher69 butcher69

Thank You Bus Driver, первая игра Double Fine Productions после ухода из Microsoft, получила 93% положительных отзывов в Steam, но пока не смогла привлечь широкую аудиторию. Пиковый онлайн проекта составил всего 99 человек, а на момент публикации в игре одновременно находились лишь четверо пользователей.

По оценке Gamalytic, продажи Thank You Bus Driver достигли примерно 2900 копий. Впрочем, эти цифры не окончательные: игра доступна не только в Steam, но и в Epic Games Store, GOG, Humble и Game Jolt.

Проект стал первым релизом инициативы Double Fine Action Lab, в рамках которой студия намерена выпускать небольшие игры с коротким циклом разработки. Такой подход должен помочь команде оставаться на плаву, пока она ищет инвестора для создания более масштабного проекта уровня AA или AAA.

Thank You Bus Driver предлагает необычную концепцию: игрокам предстоит избивать пассажиров автобуса. Несмотря на положительный приём среди тех, кто уже попробовал игру, стартовые показатели аудитории выглядят скромно. Впрочем, судить о финансовом успехе студии только по статистике Steam пока рано — точные данные о выручке и затратах не раскрывались.

Индустрия 1 Трейлеры 2
19
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
Taicho

Как и почти все игры Double Fine.

8
Lesak
Double Fine анонсировала участие Эрики Иши в новом проекте.

Одно только это говорит о том, что эту компашку спонсировать точно не нужно.

7
Mad_cloud

Игра для стримеров

2
Verbal Batu
но оказалась почти никому не нужна

Как и последние "шытдевры" Kiln и Keeper.

Но

после ухода из Microsoft

оплачивать "банкет" некому будет. Вечно на kickstarter не отсидишься...

2
Night Driving Avenger