Студия Double Fine анонсировала безумный симулятор водителя Thank You Bus Driver

Студия Double Fine Productions анонсировала свой первый проект после отделения от Xbox — юмористический симулятор водителя городского автобуса Thank You Bus Driver. Новинка станет дебютным релизом под эгидой нового внутреннего издательского бренда Double Fine Action Labs, созданного специально для выпуска экспериментальных и необычных игр. Игра создаётся для персональных компьютеров, а её релиз состоится в цифровых магазинах Steam, GOG, Humble Store и itch.io, однако точную дату выхода разработчики пока не сообщают. Про посещение консолей пока ничего не известно.

Основной задачей пользователей станет управление общественным транспортом в провинциальном городке и строгое соблюдение установленного графика движения. Главному герою придётся любыми способами добираться до следующей остановки вовремя, даже если ради экономии секунд потребуется свернуть с дороги и срезать путь через кукурузное поле. В процессе поездки водитель может не обращать внимания на встречные машины, пешеходов и заборы — виртуальные пассажиры не станут возражать против опасной езды, пока автобус колесит строго по расписанию.

Ещё одной особенностью игрового процесса станет необходимость следить за поведением людей в салоне и заставлять их соблюдать правила, которые будут кардинально меняться каждый день. Для борьбы со злостными нарушителями и безбилетниками игроки смогут применять физическую силу, буквально раздавая пощёчины и вышвыривая хулиганов наружу через заднюю дверь. Успешное выполнение обязанностей и вежливая доставка граждан вознаграждаются их искренней благодарностью. Накопленные «спасибо» служат местной валютой, позволяющей продлевать таймер на прохождение уровней, открывать элементы кастомизации автобуса и открывать альтернативные районы города.

По словам основателя студии Тима Шейфера, концепция безумного проекта родилась внутри коллектива во время традиционного внутреннего фестиваля Amnesia Fortnight, где сотрудники свободно делятся своими творческими идеями. Всю основную рабочую сборку небольшая группа разработчиков сумела собрать всего за несколько недель.