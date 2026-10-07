Thank You For Your Application окупила разработку за 22 часа - инди-проект доказал, что бюджету не всегда нужен размах

Инди-игра Thank You For Your Application окупила все затраты на разработку, локализацию и маркетинг всего за 22 часа после выхода. Проект создала IceLemonTea Studio — небольшая команда разработчиков, недавно окончивших университет. Издатель No More Robots сообщил Game Developer, что общий бюджет игры составил пятизначную сумму.

Thank You For Your Application представляет собой сюжетный симулятор собеседования, в котором игроку предстоит проходить различные этапы трудоустройства. Несмотря на относительно небольшой масштаб, проект оказался коммерчески успешным практически сразу после релиза.

По словам основателя No More Robots Майка Роуза, работа над игрой началась в январе 2025 года. Изначально команда планировала выпустить её в начале 2026-го, однако впоследствии релиз перенесли. Разработчики решили потратить больше времени на проект после того, как поняли, насколько крупным он становится по сравнению с первоначальными планами.

При этом Роуз считает финансовый результат игры показательным для современной индустрии. По его мнению, увеличение бюджетов и сроков производства само по себе не гарантирует появления более качественных игр. Издатель уверен, что индустрии стоит внимательнее относиться к небольшим проектам, которые способны находить аудиторию без многолетней разработки и огромных инвестиций.

Thank You For Your Application уже доступна в Steam. В конце 2026 года игра также должна выйти на консолях и мобильных устройствах, что потенциально позволит разработчикам продолжить развитие коммерческого успеха проекта.