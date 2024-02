В новом геймплейном трейлере ролевой игры The Thaumaturge показали прохождение одного из квестов

Издательство 11 bit studios и разработчик Fool's Theory выпустили семиминутный геймплейный трейлер ролевой игры The Thaumaturge, демонстрирующий квест "To Dust, You Shall Return".

В предстоящей изометрической ролевой игре The Thaumaturge вы попадете на мрачные улицы Варшавы 1905 года. Тауматургия — это и дар, и проклятие одновременно. Тауматург Виктор Шульски — не исключение. Дела семьи заставляют его броситься в суматоху варшавских улиц.

"Жанры, хотя и являются практичными рамками, могут чувствовать себя ограниченными, и, будучи опытными геймерами, мы спросили себя в 11 bit studios: как мы можем сделать все по-другому?" - сказал руководитель управления продуктом Руфус Кубица в пресс-релизе. "Отказавшись от традиционных элементов, которые могли бы утяжелить игровой процесс - перегруженного инвентаря или избытка несущественного лута, - мы создали осмысленное, личное приключение, управляемое повествованием, с различными функциями, такими как тауматургическое восприятие Виктора, манипуляции с персонажами и наш вариант боевой системы - и это лишь некоторые из них".

The Thaumaturge - это история о борьбе и наследии Виктора. Именно на этом мы и разработчики Fool's Theory сосредоточились, и именно поэтому мы решили немного переделать привычный дизайн квестов в RPG. Во многих ролевых играх можно увидеть качественную разницу между основной сюжетной линией и побочными заданиями или заданиями на поиск предметов. Наша цель заключалась в том, чтобы побочный контент органично вписывался в основное повествование, предлагая игрокам погрузиться в мириады небольших историй и позволяя им затеряться в богатом гобелене Варшавы 1905 года.

The Thaumaturge выйдет на ПК через Steam, Epic Games Store 20 февраля, а на PlayStation 5 и Xbox Series - позднее.