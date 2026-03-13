Анонсирован экшен The 9th Dragon о криминальном подполье Гонконга

На презентации Future Games Show Spring Showcase состоялась мировая премьера экшен-игры The 9th Dragon. Новый проект представляет собой динамичное приключение с элементами «ган-фу» и сюжетным уклоном.

События игры разворачиваются в 1986 году на территории знаменитого района Коулун — густонаселённого квартала Гонконга, известного своими тесными улицами и многоэтажными домами. Город в игре выполнен в неоновом стиле с использованием воксельной графики, что придаёт происходящему яркий и атмосферный вид.

Главный герой — полицейский под прикрытием по прозвищу Руки. Он внедряется в преступную организацию, действующую в этом практически бесконтрольном районе. Игрокам предстоит пробиваться через банды и криминальных боссов, используя как рукопашный бой, так и огнестрельное оружие.

Сражения будут происходить в основном на небольших локациях — узких переулках, квартирах и коридорах зданий. Разработчики делают упор на динамичные схватки, в которых можно комбинировать удары руками, стрельбу и использование окружения. По стилю боёв игра напоминает зрелищные сцены из фильмов в духе «Джона Уика».

Также в игре будет система морального выбора. Решения игрока повлияют на судьбу главного героя и на будущее самого города, позволяя пройти историю как в роли героя, так и антигероя.

Дата выхода The 9th Dragon пока не объявлена. Игра готовится к релизу на PlayStation 5, Xbox Series X и S, Nintendo Switch и ПК.