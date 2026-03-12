Путешествие сквозь века: Square Enix раскрыла новую эпоху и механики The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Издатель Square Enix и студия Claytechworks поделились новыми подробностями об экшен-RPG The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Разработчики представили информацию об эпохе Реконструкции, персонажах и нескольких игровых системах.

Сюжет игры охватывает тысячу лет истории. Главный герой Эллиот вместе со спутницей Фае отправляется через Врата Времени, чтобы снять проклятие с принцессы Хьюрии. Путешествуя по разным эпохам, герои сталкиваются с новыми угрозами и исследуют прошлое мира.

Одним из таких периодов станет эпоха Реконструкции. В это время остатки человечества пытаются выжить среди руин прежней цивилизации. Люди укрываются в небольшой деревне Литлхоуп, где отчаяние постепенно становится частью повседневной жизни. Здесь Эллиот знакомится с искателем приключений Хьюрихом, а также его друзьями — Дионой и историком Хейди.

Разработчики рассказали и о нескольких игровых механиках. Эллиот сможет экипировать аксессуары с различными эффектами: например, монокль увеличивает окно для точной защиты, а амулет от падения спасает от урона в опасных местах. В каждой эпохе игроки будут получать дополнительные задания от местных жителей, а по миру разбросаны святилища жизни с испытаниями и головоломками. За их прохождение выдаются осколки, повышающие максимальный запас здоровья.

Также в игре действует система бонусных дропов: если побеждать врагов подряд без получения урона, шанс получить ценные ресурсы заметно увеличивается.

Отдельным развлечением станет коллекционирование котов. Найденных животных можно приводить в город и получать награды — от полезных предметов до улучшений инвентаря.

Релиз The Adventures of Elliot: The Millennium Tales запланирован на 18 июня для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC.