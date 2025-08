Square Enix анонсировала The Adventures of Elliot - экшен-RPG в духе Octopath, но с боями в реальном времени

Во время июльской презентации Nintendo Direct: Partner Showcase компания Square Enix представила свою новую ролевую игру The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. За разработку отвечает команда, подарившая миру Octopath Traveler и Bravely Default — проекты, получившие признание критиков за визуальный стиль и глубину повествования.

Как и предыдущие хиты студии, новая игра выполнена в узнаваемом HD-2D-стиле: сочетание пиксель-арта и трёхмерной среды вновь придаёт игре уникальный облик. Но главное отличие — отказ от пошаговых сражений. The Adventures of Elliot — это полноценная экшен-RPG с боями в реальном времени и элементами hack-and-slash.

Игроков ждёт путешествие по континенту Филабиельдия, где люди выживают в осаждённом магией королевстве Хутер. Вне его стен правят дикие звероподобные племена, а судьба человечества висит на волоске. Главный герой Эллиот и его верная спутница, фея Фэй, отправляются за стены замка, чтобы исследовать таинственные руины, скрывающие древние тайны и, возможно, ключ к спасению мира. Одной из центральных тем сюжета станет путешествие во времени.

Боевая система требует тактики и внимания — здесь не получится бездумно нажимать кнопки. Враги опасны, и чтобы победить, нужно выжидать момент, чтобы нанести удар в уязвимую точку. Всего доступно семь видов оружия, включая мечи, цепи, серпы и луки, каждое из которых можно прокачивать с помощью особых материалов — Magicite.

Помимо одиночного прохождения, в игре будет кооперативный режим. Один игрок сможет управлять Эллиотом, а второй — Фэй, которая активно участвует как в боях, так и в решении головоломок.

Релиз The Adventures of Elliot: The Millennium Tales состоится в 2026 году на PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, and PC. А тем, кто не хочет ждать, уже доступна демо-версия в Nintendo eShop.