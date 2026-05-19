Square Enix неожиданно выпустила демо The Adventures of Elliot за месяц до релиза - с переносом сохранений в полную игру

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales получила полноценную демо-версию за 30 дней до выхода, и это, пожалуй, один из самых грамотных маркетинговых ходов Square Enix за последнее время. Игроки уже сейчас могут бесплатно пройти пролог новой HD-2D RPG и затем перенести сохранения в полную версию после релиза 19 июня на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Демо под названием «Пролог» открывает первую главу игры и позволяет свободно исследовать мир, выполнять основные задания, искать оружие и настраивать способности Эллиота с помощью системы магитов. При этом часть областей пока закрыта — разработчики оставили контент для финальной версии. Однако сам объём демо выглядит куда солиднее привычных «вертикальных срезов», которые часто заканчиваются через 20 минут.

Особенно интересно, что Square Enix продолжает продвигать формат больших демоверсий с переносом прогресса. Компания уже делала подобное с Dragon Quest и Final Fantasy VII Rebirth, и практика явно работает. Для совершенно новой франшизы вроде The Adventures of Elliot это особенно важно: игрокам дают возможность спокойно оценить боевую систему, атмосферу и визуальный стиль без риска покупать «кота в мешке».

Игра уже сейчас вызывает ассоциации с Octopath Traveler и Bravely Default благодаря знакомой HD-2D эстетике и акценту на приключениях с видом сверху. Но при этом проект пытается выглядеть более динамичным и ориентированным на исследование мира.

На фоне индустрии, где многие издатели вообще перестали выпускать демо, подход Square Enix выглядит почти старомодным — и именно поэтому приятно выделяется. Особенно когда речь идёт о новой IP, которой ещё только предстоит завоевать доверие аудитории.