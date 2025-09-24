Square Enix показала новый трейлер The Adventures of Elliot: The Millennium Tales на TGS 2025

На Tokyo Game Show 2025 Square Enix и Claytechworks представили свежий трейлер ролевой игры The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Релиз проекта запланирован на 2026 год для PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2 и PC (Steam, Microsoft Store). Для владельцев Switch 2 уже доступна эксклюзивная демоверсия.

Игра создаётся командой, известной по Octopath Traveler и Bravely Default, и сочетает фирменный стиль HD-2D с динамичным action-adventure-геймплеем. Сюжет переносит игроков в Королевство Хутер — последний оплот человечества, окружённый магическим барьером.

Главный герой, молодой авантюрист Эллиот, вместе с феей-спутницей Фэй отправляется в путешествие за пределы безопасных земель. Их ждёт встреча с племенами зверей, опасные руины и открытия, связанные с тысячелетней историей континента.

Игровой процесс делает ставку на исследование обширных территорий, где переплетаются приключения, сражения и тайны древнего мира. Боевая система объединяет интуитивное управление с тактической глубиной: ключевую роль играют способности Фэй, позволяющие менять стратегию прямо в бою.

Square Enix подчёркивает, что The Adventures of Elliot: The Millennium Tales объединяет ностальгическую эстетику HD-2D с новым уровнем динамики и предлагает игрокам историю, где «судьбы одного приключенца и одной феи сплетаются в единое полотно».