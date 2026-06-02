The Adventures of Elliot не растянет время впустую - JRPG обещает 50 часов контента для любителей исследования

Режиссёр The Adventures of Elliot: The Millennium Tales Сёта Фукебара раскрыл примерную продолжительность новой JRPG, и, похоже, Square Enix делает ставку на классический подход без искусственного растягивания игры. По словам разработчика, прохождение основной сюжетной линии займёт около 30 часов, а для тех, кто захочет изучить весь дополнительный контент, время легко вырастет до 50 часов.

Для жанра JRPG это выглядит довольно сбалансированным решением. В последние годы многие крупные ролевые игры пытаются впечатлить исключительно размерами, превращая прохождение в марафон на сотни часов. The Adventures of Elliot, судя по всему, идёт по более традиционному пути — компактнее, но насыщеннее.

Фукебара отдельно отметил, что многое зависит от самого игрока. Мир игры наполнен дополнительными испытаниями, секретами и необязательными активностями, поэтому любители исследовать каждую локацию явно проведут в проекте заметно больше времени, чем те, кто сосредоточится только на сюжете.

Дополнительный интерес вызывает визуальный стиль HD-2D, ставший популярным благодаря Octopath Traveler. Именно он уже стал одной из главных причин внимания к игре: сочетание пиксельной эстетики и современных эффектов по-прежнему выглядит свежо, особенно на фоне однотипных фэнтезийных RPG.

Любопытно и то, что Square Enix активно собирает отзывы по демоверсии, которая уже доступна на ПК и консолях. В компании прямо говорят, что фидбек игроков используется для доработки проекта. На фоне крупных релизов, которые иногда выходят «как есть» и чинятся месяцами, такой подход выглядит куда более здоровым.

Если финальная версия сохранит хороший темп и разнообразие контента, у Square Enix может получиться одна из самых уютных JRPG ближайшего времени — без гигантомании, но с правильным ощущением приключения.