The Adventures of Elliot: The Millennium Tales получила способ гипервизор-обхода Denuvo

Для игры The Adventures of Elliot: The Millennium Tales вышел способ обхода защиты Denuvo на основе гипервизора. Обход защиты позволяет запустить игру на процессорах AMD и Intel.

Action-RPG от Square Enix в их фирменном HD-2D стиле — том самом, что делает плоские спрайты объёмными на фоне трёхмерных декораций. Действие происходит в мире Филабелдии, который захватили разные племена зверолюдей. Люди укрылись в последнем королевстве Хутер, которое защищено магическим барьером принцессы. Вы играете за искателя приключений Эллиота, которого вместе с феей-компаньоном Фей посылают исследовать загадочные руины. Собственно, с этого и начинается путешествие сквозь время и пространство.

Остаётся дождаться репака от FitGirl или от другого репакера, либо самостоятельно воспользоваться доступными файлами, выполнив необходимые настройки для корректной работы обновлённого гипервизора.