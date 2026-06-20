The Adventures of Elliot: The Millennium Tales собрала на пике 6,7 тыс. игроков

Новая игра от Square Enix — The Adventures of Elliot: The Millennium Tales — набрала пик в 6 710 игроков онлайн в Steam (по данным SteamDB). Это меньше, чем у других игр компании в таком же стиле.

Для сравнения:

Octopath Traveler — около 6 177 игроков

Octopath Traveler II — 17 008 игроков

Octopath Traveler 0 — 14 046 игроков

Получается, новинка стартовала примерно на уровне первой части Octopath Traveler, но заметно слабее более новых игр.

Аналитики считают, что дело может быть в платформе. Такие HD-2D игры у Square Enix обычно лучше заходят на консолях Nintendo, где сидит большая часть их аудитории. Поэтому цифры в Steam не показывают всю картину.

При этом первые отзывы у игры хорошие: хвалят графику и геймплей. Так что текущий онлайн больше похож на спокойный старт, а не на провал.

Дальше многое будет зависеть от отзывов игроков, сарафанного радио и продвижения. Если игра закрепится в инфополе, у нее есть шанс со временем набрать аудиторию, как это уже было с другими HD-2D проектами.