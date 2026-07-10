The Adventures of Elliot: The Millennium Tales стала лучшей игрой июня по версии игроков PlayStation

Sony Interactive Entertainment подвела итоги июньского голосования "Выбор игроков", и победителем стала ролевая игра The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Об этом было объявлено в официальном блоге PlayStation. На звание лучшего релиза июня претендовали несколько новинок: список номинантов включал такие проекты, как Dead or Alive 6 Last Round и NBA The Run. Однако именно приключения Эллиота, по мнению игроков, стали главной игрой месяца.

Голосование Players’ Choice проводится в конце каждого месяца. Пользователям предлагается выбрать один релиз, который они считают лучшим. В голосовании участвуют только новые игры или полноценные ремейки, тогда как простые переиздания не допускаются к конкурсу.