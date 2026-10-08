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The Adventures of Elliot: The Millennium Tales 18.06.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези
5.8 22 оценки

Voices38 взломал The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

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Voices38 взломал The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, использующую защиту Denuvo Anti-Tamper. Игра вышла 18 июня 2026 года. При этом ранее для неё уже существовал гипервизо-обход от группы DenuvOwO, появившийся практически сразу после выхода.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales "Crack - Оффлайн запуск игры без DRM"

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales — экшен-RPG от Square Enix и Claytechworks, создателей Octopath Traveler и Bravely Default. Игра выполнена в фирменном стиле HD-2D и рассказывает об искателе приключений Эллиоте и его спутнице-фее Фэй, которые покидают защищённое магическим барьером королевство Хутер после обнаружения загадочных руин.

Героям предстоит путешествие через четыре эпохи, связанное с тысячелетней миссией и тайнами прошлого мира. Игровой процесс сочетает исследование, динамичные сражения в реальном времени и способности Фэй, которые помогают как в бою, так и при изучении окружающего мира.

ПК 3
15
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Tarnished911

Voices38 красавчик делает для нас работяг бесплатно , хотел недавно купить атомик харт. Передумал задонатил деньги ему. Пожимаю руку пиратам )

4
ViI G

Voices38 ещё круче этой чиканутой EMPRESS, ура ура!

3
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