Voices38 взломал The Adventures of Elliot: The Millennium Tales, использующую защиту Denuvo Anti-Tamper. Игра вышла 18 июня 2026 года. При этом ранее для неё уже существовал гипервизо-обход от группы DenuvOwO, появившийся практически сразу после выхода.

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales — экшен-RPG от Square Enix и Claytechworks, создателей Octopath Traveler и Bravely Default. Игра выполнена в фирменном стиле HD-2D и рассказывает об искателе приключений Эллиоте и его спутнице-фее Фэй, которые покидают защищённое магическим барьером королевство Хутер после обнаружения загадочных руин.

Героям предстоит путешествие через четыре эпохи, связанное с тысячелетней миссией и тайнами прошлого мира. Игровой процесс сочетает исследование, динамичные сражения в реальном времени и способности Фэй, которые помогают как в бою, так и при изучении окружающего мира.