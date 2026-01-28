Ад как отражение души: анонсирован психологический триллер The Alighieri Circle: Dante's Bloodline

Издатель Entalto Publishing и студия ONE-O-ONE Games представили The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline — сюжетный психологический триллер от первого лица, который выйдет на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Для пользователей Steam уже 19 февраля станет доступна демо-версия в рамках Steam Next Fest: February 2025 Edition.
Игра предлагает мрачное и интроспективное переосмысление «Божественной комедии» Данте Алигьери. Главный герой — Габриэле Алигьери, обычный человек, вынужденный столкнуться с тяжелым наследием своего рода. Каждые 33 года граница между адом и реальностью стирается, и чтобы спасти семью и мир, Габриэле должен вернуться в родовую итальянскую виллу и провести древний ритуал.
Геймплей строится вокруг исследования двух реальностей. Игроки будут изучать тихое, наполненное тайнами поместье, находя дневники и улики прошлого, а затем погружаться в искажённое измерение ада — мир, реагирующий на внутреннее состояние героя. Ключевую роль играют тематические головоломки, связанные с травмами персонажа и наследием Алигьери, а также поиск утраченных страниц «Божественной комедии», необходимых для запечатывания врат.
The Alighieri Circle: Dante’s Bloodline делает ставку не на экшен, а на атмосферу, психологическое напряжение и сложный моральный выбор, превращая классическое произведение в мрачный сновидческий триллер.
