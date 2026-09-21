The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother обзавелась геймплейным показом и новыми деталями

На прошедшей выставке Tokyo Game Show 2026 студии Koei Tecmo, TOHO Games и Gust представили свежий геймплейный трейлер детективного приключения The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother. Зрителям показали, как устроены исследование мира, алхимическая система и механизм дедукции, завязанный на главной героине Маомао.

По словам разработчиков, игроки смогут без ограничений передвигаться по территории Внутреннего дворца, взаимодействовать с персонажами, изучать объекты и добывать ингредиенты. Локации воссозданы на основе аниме-окружения с использованием 3D-моделей. Помимо этого, команда добавила специальные точки сбора ресурсов, которые не встречались в оригинальной адаптации. Качество материалов варьируется: самые редкие экземпляры выделяются радужным сиянием. Для удобства предусмотрена функция массового сбора — она позволяет мгновенно подобрать все ресурсы рядом, а Маомао при этом радостно реагирует.

Крафт лекарств строится на выборе и комбинировании ингредиентов с последующим прохождением мини-игр, которые при желании можно пропустить. В одном из продемонстрированных фрагментов игроку нужно своевременно нажимать кнопки при работе с измельчителем, а затем вращать правый стик, чтобы растереть компоненты в ступке. Созданные снадобья обладают разной степенью редкости — в ходе показа удалось получить четырёхзвёздочное целебное средство.

Завершилась презентация демонстрацией этапа дедукции, основанного на сюжетной арке аниме об отравлении белилами для лица. Игроки ведут расследование, выбирая варианты ответов. Ошибки снижают шкалу здоровья Маомао, и если она опустеет до нуля, дело будет считаться провальным.

Аой Юки, озвучившая Мяомяо, подчеркнула, что для каждого варианта ответа в режиме дедукции записаны отдельные уникальные реплики. Что касается сюжета, то все истории в The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother, за исключением арки с ядовитыми белилами, являются оригинальными и были написаны специально для игры.