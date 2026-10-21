Вышел геймплейный трейлер The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother

Поклонники «Монолога фармацевта» смогут лично распутать очередную дворцовую интригу. Разработчики представили геймплейный трейлер The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother — приключенческой игры по мотивам популярной серии ранобэ и аниме.

В центре истории вновь окажется Маомао, талантливая девушка-аптекарь, которой предстоит разобраться в череде загадочных происшествий. Странные события охватывают императорский дворец, квартал развлечений и улицы столицы, а за происходящим скрывается заговор, способный поставить под угрозу весь императорский двор.

Чтобы докопаться до истины, Маомао придётся использовать свои знания медицины, ядов и человеческой природы. При этом игра расскажет совершенно новую историю, концепцию которой придумала Хюганацу, автор оригинального произведения.

The Apothecary Diaries: The False Imperial Brother выйдет 18 марта 2027 года на PC (Steam), PlayStation 5, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.