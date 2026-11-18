Разработчики головоломки The Artisan of Glimmith представили трейлер дополнения Lunar Lights в рамках DevGamm Awards 2026. Расширение предложит игрокам отправиться на красочный Фестиваль стеклянных огней, познакомиться с новыми испытаниями и разгадать тайны праздничного события.

Главной особенностью Lunar Lights станут более 12 новых правил головоломок, которые заметно расширят возможности оригинальной игры. Авторы обещают разнообразные испытания, рассчитанные как на опытных любителей логических задач, так и на новичков.

События дополнения развернутся во время Фестиваля стеклянных огней (Glass Lights Festival). Игрокам предстоит погрузиться в атмосферу яркого праздника, решать необычные головоломки и постепенно раскрывать его секреты.

Новый трейлер демонстрирует красочное оформление Lunar Lights, некоторые особенности будущего расширения, а также отзывы критиков об оригинальной игре.