Вышла The Artisan of Glimmith - атмосферная логическая головоломка с раскрашиванием витражей

Канадская Lunarch Studios, известная по Islands of Insight, выпустила новую игру The Artisan of Glimmith - расслабляющая логическая игра-головоломка, в которой предстоит раскрашивать витражи и восстанавливать произведения искусства королевства над облаками. Игра доступна на PC (Steam). Имеется поддержка мастерской - редактора уровней. В ближайшем будущем обещается поддержка русского языка.

В игре предстоит перемещаться по разным регионам, чтобы находить головоломки. Есть открытый мир, но он в основном функционирует как экран выбора уровня с несколькими секретами.

Всего представлено более чем 1000 головоломок созданных вручную и часть из них схожа с такими жанрами, как филомино, сикаку, пентомино и т.д. В The Artisan of Glimmith представлены не только такие головоломки, но и десятки других, поскольку в ней смешивается и сочетается около 25 различных правил головоломок в сотнях вариаций. Из-за постоянно меняющихся правил ни одна головоломка не похожа на другую, что делает игру свежей и переменно сложной: в одних используется всего 1 правило, тогда как в других сразу несколько правил.

Эта расслабляющая головоломка создана для того, чтобы заставить вас думать, но с уровнями сложности от 1 до 7, и с возможностью пропускать любые задания, которые вам не нравятся, вас никогда не заставят делать что-то слишком сложное, если вам этого не хочется.

Также имеется кнопка "Подсказки" - она не подскажет вам ваш следующий ход, она укажет, если вы допустили ошибку, что очень удобно, когда нужно понять, где ошибся. Когда её использовать - решать вам. А ещё можно сбросить головоломку или отматывать ходы назад.

В игре можно создавать собственные головоломки, используя различные правила и разный размер сетки (количество клеток) и делиться ими с сообществом, используя встроенный в игру редактор уровней. На этот момент уже более чем 300 головоломок доступно из мастерской и это число лишь растет.

В честь релиза на игру скидка 10% до 31 марта: 441 RUB / 256 UAH