Убойная смесь Diablo и Dynasty Warriors: в мае выйдет экшен The Awakener: Battle Tendency

Студия TANER GAMES официально объявила точную дату выхода своего нового 3D-экшена The Awakener: Battle Tendency. Проект, представляющий собой весьма необычный гибрид двух популярных геймплейных формул, станет доступен пользователям платформы Steam уже 5 мая.

Новинка перенесет игроков в жестокий фэнтезийный мир, где боевая система базируется на масштабных сражениях в духе культовой серии Dynasty Warriors. Игровой процесс построен на противостоянии гигантским толпам противников, где геймерам необходимо грамотно следить за своим позиционированием, вовремя уклоняться от ударов и исполнять выверенные тайминговые серии атак.

Второй ключевой особенностью The Awakener: Battle Tendency стала продвинутая система лута, прямо вдохновленная механиками франшизы Diablo. Из поверженных монстров выпадают различные элементы экипировки со случайными магическими свойствами. Такая система позволяет детально настраивать свой билд, увеличивая не только пассивную скорость и урон, но и добавляя к обычным ударам разрушительные стихийные эффекты — вроде бьющих с небес молний или метеоритных дождей.

Создатели делают особый акцент на модели распространения игры: проект выйдет в полностью завершенном виде без модных современных трендов на монетизацию. Разработчики подтвердили, что в экшене принципиально не будет никаких сетевых сервисных элементов, обязательного онлайна, ежедневных заданий, сезонов или боевых пропусков.

В среднем полное прохождение игры должно занять от 20 до 50 часов. По завершении кампании пользователи получат доступ к высокоуровневому «эндгейм»-контенту. Кроме того, создателями заявлена поддержка локального мультиплеера.

Релиз The Awakener: Battle Tendency для ПК (через магазин Steam) намечен на 5 мая 2026 года.