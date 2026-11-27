Makoto Koji и Team Cherry анонсировали The Botanist and The Translator — необычное приключение о расследовании межпланетной загадки. Главными героями станут талантливая ботаник Хатти и её верный переводчик Оливер, которым предстоит разобраться в странном явлении на далёкой планете. Игра выйдет на ПК.

По сюжету герои получают задание исследовать мир, покрытый густой липкой пыльцой. Чтобы выяснить причину происходящего и защитить местные формы жизни, им придётся изучать необычные растения, определять их особенности и использовать ботанические знания для решения возникающих проблем.

Игроков ждёт путешествие по пышным садам, цветущим полям и сверкающим водоёмам. Помимо изучения флоры, Хатти и Оливеру предстоит наладить контакт с местной фауной: для общения с животными потребуется освоить четыре языка различных существ. В свободное от расследования время можно знакомиться с обитателями планеты, искать спрятанные сокровища и пополнять дневник новыми видами растений.

Разработчики также обещают возможность проходить приключение в собственном темпе и оригинальный оркестровый саундтрек композитора Юноми. Музыка объединит запоминающиеся мелодии в стиле «спейс-боп» с необычными музыкальными мотивами.