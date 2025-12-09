Анонсирована The Boys: Trigger Warning - первая официальная игра по сериалу "Пацаны" для PlayStation VR2 и MetaQuest

Вселенная «Пацанов» готовится расшириться и проникнуть в мир игр: в 2026 году выйдет игра для виртуальной реальности на MetaQuest и PlayStation VR2. Разрабатываемая бразильской студией Arvore и издаваемая Sony Pictures Virtual Reality, игра знаменует собой первый полноценный выход франшизы на рынок электронных игр.

The Boys: Trigger Warning уже доступна для предзаказа по цене 23,99 доллара США в магазинах MetaQuest и PlayStation Store. Игра будет выдержана в стиле стелс-экшена и представит оригинальный сюжет, действие которого разворачивается в той же вселенной, что и сериал. Сюжет разворачивается вокруг нового персонажа, который, узнав страшную тайну Воут, вынужден стать Суперменом и в итоге присоединяется к «Пацанам», чтобы проникнуть в корпорацию и отомстить.

Игра разрабатывается в непосредственном сотрудничестве с Эриком Крипке, создателем и шоураннером сериала, что позволило сохранить саркастический и жестокий тон, характерный для «Пацанов», в VR-версии. Также подтверждено участие части оригинального актёрского состава: Лаз Алонсо («Молоко матери»), Колби Минифи (Эшли Барретт) и Пи Джей Бирн (Адам Бурк), а также Дженсена Эклза, который воплотит в жизнь специальную версию Солдатика, созданную эксклюзивно для игры.

Рикардо Юстус, генеральный директор и основатель Arvore, заявил:

Мы опирались на всё, чего фанаты ожидают от «Пацанов», и тесно сотрудничали с продюсерами сериала, чтобы привнести этот тон в игру . Характерное для сериала насилие здесь кажется ещё более абсурдным и реалистичным, потому что виртуальная реальность переносит вас прямо в центр событий.

Креативный директор Рикардо Лаганаро подчеркнул, что сотрудничество с командой сериала превзошло все ожидания:

Команда Эрика Крипке создала настоящее творческое партнёрство. С первых же обсуждений сюжета мы выстроили доверительные отношения, которые позволили нам выйти далеко за рамки типичного процесса утверждения в лицензионных играх.