The Boys: Trigger Warning выйдет уже в марте - объявлена дата релиза

Разработчики из студии ARVORE официально объявили дату релиза VR-игры The Boys: Trigger Warning, созданной по мотивам сериала «Пацаны». Проект выйдет 26 марта 2026 года на гарнитурах Meta Quest 3.

Вместе с анонсом даты авторы представили новый трейлер, в котором показали больше игрового процесса и несколько персонажей из вселенной сериала. Также стало известно, что часть актёров действительно вернётся к своим ролям. Например, Лаз Алонсо снова озвучит ММ, Колби Минифи появится в роли Эшли Барретт, а Пи Джей Бирн сыграет Адама Бёрка.

Сюжет игры расскажет новую историю во вселенной «Пацанов». Главным героем станет Лукас Коста — обычный человек, чьего сына похищают во время поездки в тематический парк супергероев. Чтобы спасти ребёнка, он соглашается использовать препарат Temp V, который временно даёт суперспособности. С этими силами ему предстоит сразиться с новой семьёй супергероев — Армстронгами.

Позже игра также появится на PlayStation VR2, однако точную дату релиза версии для гарнитуры Sony разработчики пока не раскрыли.

Выход Trigger Warning состоится незадолго до премьеры пятого и финального сезона сериала «Пацаны», который стартует 8 апреля 2026 года.