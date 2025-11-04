Хоррор The Butcher's Village: история о том, что не всегда надо реагировать на звонки друзей

Если у вас есть друзья, которые любят звонить с просьбами о помощи в дождливые ночи - самое время ознакомиться с игрой The Butcher's Village.

На дворе 2001 год. Мужчину по имени Муртаза жизнь занесла в Северную Америку. В один дождливый вечер он получает звонок от друга, который настоятельно просит его приехать по определённому адресу и помочь в сложной ситуации. Не раздумывая, Муртаза садится в машину и отправляется в дорогу сквозь проливной дождь. Дорогу поглощает густой туман, а ливень почти не даёт ничего разглядеть. Внезапно происходит авария: машину заносит и она разбивается. Когда он приходит в сознание, автомобиль полностью разбит и не заводится. Оказавшись в буре без транспорта, Муртаза отправляется пешком в поисках помощи. После долгой и тревожной прогулки в темноте он наталкивается на отдалённую деревню. Вдали он замечает одинокого мужчину, роющего канаву, одежда которого вся в крови. В отчаянии Муртаза подходит к нему за помощью.

Мужчина поднимает голову, без выражения на лице, и говорит:

"Сейчас помочь тебе невозможно. Погода слишком опасна. Придётся подождать, пока она утихнет. А пока останься у меня. Ужин готов, и мы можем поесть вместе."

В общем, по названию игры понятно, что герою ничего хорошего точно не светит. Разработчики дополнительно нагоняют кровавого тумана жуткими предупреждениями.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В игре присутствуют мигающие огни, быстрые визуальные эффекты и интенсивные образы, которые могут вызвать судороги или другие неблагоприятные реакции у людей с фоточувствительной эпилепсией или подобными состояниями. Рекомендуется осторожность.

The Butcher's Village появится на PC в Steam в январе 2026 года.