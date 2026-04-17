The Caribou Trail - история Первой мировой выйдет 14 мая и покажет войну без героизации

Студия Unreliable Narrators объявила дату выхода narrative-адвенчуры от первого лица The Caribou Trail — игра выйдет 14 мая на PC (Steam и Epic Games Store), а также на PlayStation 5.

Действие проекта разворачивается в 1915 году, во время Галлипольской кампании Первой мировой войны. Главный герой — Фишер, молодой парень из небольшого порта Ньюфаундленда, который вместе с друзьями отправляется на фронт, ожидая короткого военного приключения. Однако реальность быстро разрушает иллюзии: вместо славы их ждут грязь окопов, потери, хаос и постепенное погружение в психологическое напряжение.

Разработчики подчеркивают, что The Caribou Trail вдохновлена реальными свидетельствами участников событий и старается показать малоизвестный фронт войны через призму личных историй. Игроков ждут задания вроде разведки на нейтральной полосе, подавления огневых точек и участия в хаотичной эвакуации.

Особое внимание уделено не боевым достижениям, а человеческому опыту. В игре нет счетчика убийств или привычной системы очков — вместо этого акцент сделан на выживании, эмоциях и отношениях между солдатами.

Игроки смогут наблюдать жизнь подразделения в редкие спокойные моменты: разговоры у костра, шутки, байки и попытки сохранить человечность среди ужаса войны. В центре истории — не профессиональные военные, а обычные люди: рыбак Гордон, мечтательный Лонни и сам Фишер, через которого игрок проживает события.

Дополняет атмосферу элемент психологического хоррора и фольклора: ночью окопы наполняются странными тенями и слухами, которые размывают границу между реальностью и воображением.

Разработчики обещают эмоциональный, камерный опыт о дружбе, страхе и хрупкости человеческих связей на фоне одной из самых трагичных страниц истории.