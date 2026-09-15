The Crab is Walking - авторы The King is Watching отправят строить город на панцире гигантского краба

Издатель tinyBuild и независимая российская студия Hypnohead, известная по The King is Watching, анонсировали The Crab is Walking — необычный постапокалиптический градостроительный роглайт. Игра создаётся для ПК в Steam, однако дата выхода пока не объявлена. Первое публичное тестирование запланировано на 2027 год.

События развернутся в огромной постапокалиптической пустоши, по которой путешествует гигантский краб. Именно на его панцире игрокам предстоит возводить и развивать собственное поселение. При строительстве придётся учитывать ограниченное пространство: каждое здание имеет собственную форму, которая может изменяться при объединении построек, а соединения между ними позволяют эффективнее использовать каждый доступный участок.

Краб будет не единственным возможным транспортом для города. Игроки смогут выбрать паука или скорпиона, а затем подобрать наездника, управляющего существом. Разные сочетания ездового существа и всадника обладают собственными предпочтениями, поэтому выбор повлияет на особенности прохождения.

Не менее важным окажется маршрут. На пути гигантского существа будут встречаться различные события, причём безопасная дорога не обязательно окажется самой выгодной. Более рискованный маршрут способен принести ценные награды, заставляя игроков постоянно оценивать потенциальную выгоду и последствия своих решений.

The Crab is Walking сочетает градостроительство со стратегическими сражениями и короткими забегами. Разработчики обещают более 100 типов юнитов, мощные комбинации и решения, последствия которых могут проявиться далеко не сразу. Игра также получит поддержку 13 языков, включая русский.

При этом Hypnohead пока не спешит заниматься продолжением The King is Watching: команда продолжает дорабатывать оригинальную игру. The Crab is Walking станет новым проектом студии, но полноценный релиз пока остаётся без даты.