Studio Lapiraterie анонсировала The Crossing — атмосферную игру об исследовании за рулём раллийного автомобиля. В ней предстоит пересекать пустыню Гоби по бумажной карте, изучать степи и дюны, а также следить за личной историей героини.

Главная героиня Мишиил возвращается в родные края после вынужденной эвакуации. Путешествие по спокойным пейзажам поможет ей раскрыть причины этого возвращения и события прошлого.

Особенностью игры станет навигация без привычных указателей: ориентироваться в бескрайних просторах придётся по бумажной карте.