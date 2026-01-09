ЧАТ ИГРЫ
The Cube 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, MMO, От первого лица
7.5 72 оценки

Близняшки из Atomic Heart появятся в MMO шутере The Cube

IKarasik IKarasik

Разработчики The Cube поделились новыми подробностями о своём MMO шутере. Главным элементом игры остаётся гигантский левитирующий Куб с вращающимися рядами и гранями, внутри которого скрыто неизвестное уравнение, способное изменять законы реальности. Игрокам предстоит адаптироваться к постоянно меняющемуся миру и принимать быстрые решения для выживания.

Особое внимание теперь уделено близняшкам из Atomic Heart, которые официально появятся в The Cube. Их появление добавит новые возможности для взаимодействия, сражений и стратегий, а также усилит динамику командных боёв и исследование мира.

gameplaynostalgia

Так это абсолютно такой же трейлер что был летом. Просто в конце показали золотую близняшку... лол

P.S. Новость объединили с прошлым постом

7
WerGC

старье уже было

2
MEGATAIMAN

что то явно новенькое

3
Adam Driver

качество в разы лучше из трейлера по сравнению с первой частью но надо смотреть по игре..я вот по первой части тоже радовался картинке а как играть начал так и закончил на первой же арене.. нудно... картинка вроде хорошая но арены эти подз..ли. типа заходишь в зал какая то карусель... на тебя враги идут..и надо что то там включить что то на место поставить .. короче для меня атомик умер из-за этих вот залов. тупо не интересно

4
BezNika1

Заинтересовало "Уникальное построение мира" если это реализуется в PvP режиме.

1
Well-knownQusai

Да вы угораете, все новости про шутаны в этом месяце, я так понимаю разрабам самое простое их клепать, берешь контр-страйк напяливаешь "шкурки" на тех же персонажей, прописываешь диалоги, ии рисует декорации и все шутан готов для детей коррекционных школ с ограниченными интеллектуальными возможностями... а стратежку делать это тямы нет у ущербов компьютерных

7
BezNika1
Спойлер

Company of Heroes 1 Complete Edition

Company of Heroes 2: Master Collection

Battle Realms

Кто что тебе должен ?,эти разработчики не заниматься не своим делом

Кого ты просишь ?

4
Pravdarub

Онлайновые да, а вот сюжетных шутанов нихрена нет(

1
SOLUS5678

Прикольно смотрится.

2
iNosferatu

Ждём косплей

4
PaVel LoseV

Зачетно!

2
Real Slim Shady

Какие же у них жопы.. емае.. Escape From Tarkov держись, походу у тебя выйдет соперник ))

1
