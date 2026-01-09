Близняшки из Atomic Heart появятся в MMO шутере The Cube

Разработчики The Cube поделились новыми подробностями о своём MMO шутере. Главным элементом игры остаётся гигантский левитирующий Куб с вращающимися рядами и гранями, внутри которого скрыто неизвестное уравнение, способное изменять законы реальности. Игрокам предстоит адаптироваться к постоянно меняющемуся миру и принимать быстрые решения для выживания.

Особое внимание теперь уделено близняшкам из Atomic Heart, которые официально появятся в The Cube. Их появление добавит новые возможности для взаимодействия, сражений и стратегий, а также усилит динамику командных боёв и исследование мира.