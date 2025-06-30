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The CUBE 2027 г.
Ролевая, Шутер, MMO, От первого лица
7.3 43 оценки

Действие The Cube происходит внутри огромного куба, потому что команда Atomic Heart хотела потроллить плоскоземельщиков

2BLaraSex 2BLaraSex

Не так давно создатели Atomic Heart анонсировали свою новую амбициозную игру — The Cube — масштабный многопользовательский шутер, действие которого разворачивается внутри гигантского плавающего куба, способного вращаться и менять форму. Во время интервью с журналистом издания Polygon, глава Mundfish Роберт Багратуни пояснил, что выбор формы — не просто художественный эксперимент.

«Почему не треугольник, не пирамида и не сфера? Мы хотим потроллить тех, кто верит, что Земля плоская», — объяснил Багратуни.

Но за шутками скрывается серьёзный замысел. Разные грани куба представляют разные условия: верхняя освещена ярким солнцем, нижняя погружена во тьму, а боковые находятся в сумеречной зоне. Это создаёт уникальные визуальные и игровые механики — например, игроки могут сражаться на вертикальных поверхностях, где горизонт буквально перевёрнут. Разработчикам пришлось создать специальную систему split-rendering, чтобы обеспечить плавное вращение куба в реальном времени.

«Это наша собственная технология, над которой мы работали полтора года», — пояснил Багратуни.

По сюжету The Cube связан с миром Atomic Heart, но играть в предыдущую часть не обязательно. Внутри куба игроков ждут не только другие участники, но и странные существа — от гигантских когтистых тварей до роботов-гуманоидов.

Игра предложит не только PvP и PvE-столкновения, но и RPG-элементы: прокачку персонажей, сюжетные линии и разные варианты развития.

«Мы хотим, чтобы каждый мог создать персонажа под свой стиль игры», — отметил Багратуни.

Первые подробности о The Cube были показаны на Summer Game Fest 2025, но Mundfish обещает раскрыть больше деталей ближе к релизу.

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12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
A E

Им на двачи дорога с таким троллингом

4
Ziyter7

Плоскоземельщик порвался, несите нового.

6
iNosferatu Ziyter7

Их так много что ли? оО

1
A E Ziyter7

ты больной?
земля это октаэдр

1
Игорь Болонев

мило)) плосочам правда об этом лучше не говорить. а то могут сагриться

3
Satana Mogila

Ахахаха, плоскоземельщики, какого быть затроллеными??? Вас ЗАТРОЛЛИЛИ 😎😎😎😎

2
Tiger Goose

Это, конечно, не настолько яркий инфоповод, как классные жопы девок в дебютном трейлере, но тоже пойдёт.

2
ThoughtfulGerardo

Юрий Лоза будет недоволен

1
Jarvis666

Да там вся игра делается только ради того чтобы потролить. Потролить игроков за их деньги. Вместо того, чтобы направить всё ресурсы и умы на разработку AH 2, они страдают хернëй, как 15 летние подростки))

1
HellmaN69

Мне большн ILL понравилась)

Oksifree

Когда троллинг конспирологов зашел слишком далеко