Действие The Cube происходит внутри огромного куба, потому что команда Atomic Heart хотела потроллить плоскоземельщиков

Не так давно создатели Atomic Heart анонсировали свою новую амбициозную игру — The Cube — масштабный многопользовательский шутер, действие которого разворачивается внутри гигантского плавающего куба, способного вращаться и менять форму. Во время интервью с журналистом издания Polygon, глава Mundfish Роберт Багратуни пояснил, что выбор формы — не просто художественный эксперимент.

«Почему не треугольник, не пирамида и не сфера? Мы хотим потроллить тех, кто верит, что Земля плоская», — объяснил Багратуни.

Но за шутками скрывается серьёзный замысел. Разные грани куба представляют разные условия: верхняя освещена ярким солнцем, нижняя погружена во тьму, а боковые находятся в сумеречной зоне. Это создаёт уникальные визуальные и игровые механики — например, игроки могут сражаться на вертикальных поверхностях, где горизонт буквально перевёрнут. Разработчикам пришлось создать специальную систему split-rendering, чтобы обеспечить плавное вращение куба в реальном времени.

«Это наша собственная технология, над которой мы работали полтора года», — пояснил Багратуни.

По сюжету The Cube связан с миром Atomic Heart, но играть в предыдущую часть не обязательно. Внутри куба игроков ждут не только другие участники, но и странные существа — от гигантских когтистых тварей до роботов-гуманоидов.

Игра предложит не только PvP и PvE-столкновения, но и RPG-элементы: прокачку персонажей, сюжетные линии и разные варианты развития.

«Мы хотим, чтобы каждый мог создать персонажа под свой стиль игры», — отметил Багратуни.

Первые подробности о The Cube были показаны на Summer Game Fest 2025, но Mundfish обещает раскрыть больше деталей ближе к релизу.