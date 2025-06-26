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The CUBE 2027 г.
Ролевая, Шутер, MMO, От первого лица
7.2 34 оценки

Грани безумия: Mundfish показала новый ролик и скриншоты MMO-шутера The CUBE

butcher69 butcher69

Создатели Atomic Heart не сбавляют оборотов — студия Mundfish представила новый ролик и скриншоты своей амбициозного MMO-шутера The CUBE. Игра разворачивается в той же вселенной, что и Atomic Heart, но теперь действие перенесено на гигантский парящий куб, разделённый на вращающиеся секции-биомы.

По словам главы студии Роберта Багратуни, игроков ждёт глубокий сюжет, масштабный открытый мир, динамические квесты и сражения с опасными противниками. Особенность проекта — постоянно меняющиеся условия, в которых необходимо выживать и адаптироваться.

Игра разрабатывается для ПК и консолей, но релизной даты пока нет. Помимо The CUBE, Mundfish трудится над Atomic Heart 2 и хоррором ILL с впечатляющей системой расчленения. Подробностей — совсем скоро.

24
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
opexdisturbed

Единственный сетевой шутер после первого Destiny, который вот прям заинтересовал

4
FlyRazer

Выглядит очень интересно, особенно разнообразие и уникальность мобцов)

2
Mundfish

согласен

1
evetester

Ну будем подождать)) проект ещё в разработке, но уже намеривает быть лучшим в перспективе на будущее!

2
XpeH_B_naJIbTo

Как бы красиво ни было ММО и в африке ММО :(

1
Haysen

"Новый" трейлер с нарезками из старого, ладно

1