Грани безумия: Mundfish показала новый ролик и скриншоты MMO-шутера The CUBE

Создатели Atomic Heart не сбавляют оборотов — студия Mundfish представила новый ролик и скриншоты своей амбициозного MMO-шутера The CUBE. Игра разворачивается в той же вселенной, что и Atomic Heart, но теперь действие перенесено на гигантский парящий куб, разделённый на вращающиеся секции-биомы.

По словам главы студии Роберта Багратуни, игроков ждёт глубокий сюжет, масштабный открытый мир, динамические квесты и сражения с опасными противниками. Особенность проекта — постоянно меняющиеся условия, в которых необходимо выживать и адаптироваться.

Игра разрабатывается для ПК и консолей, но релизной даты пока нет. Помимо The CUBE, Mundfish трудится над Atomic Heart 2 и хоррором ILL с впечатляющей системой расчленения. Подробностей — совсем скоро.