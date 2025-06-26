Грани безумия: Mundfish показала новый ролик и скриншоты MMO-шутера The CUBE

Создатели Atomic Heart не сбавляют оборотов — студия Mundfish представила новый ролик и скриншоты своей амбициозного MMO-шутера The CUBE. Игра разворачивается в той же вселенной, что и Atomic Heart, но теперь действие перенесено на гигантский парящий куб, разделённый на вращающиеся секции-биомы.
По словам главы студии Роберта Багратуни, игроков ждёт глубокий сюжет, масштабный открытый мир, динамические квесты и сражения с опасными противниками. Особенность проекта — постоянно меняющиеся условия, в которых необходимо выживать и адаптироваться.
Игра разрабатывается для ПК и консолей, но релизной даты пока нет. Помимо The CUBE, Mundfish трудится над Atomic Heart 2 и хоррором ILL с впечатляющей системой расчленения. Подробностей — совсем скоро.
Единственный сетевой шутер после первого Destiny, который вот прям заинтересовал
Выглядит очень интересно, особенно разнообразие и уникальность мобцов)
согласен
Ну будем подождать)) проект ещё в разработке, но уже намеривает быть лучшим в перспективе на будущее!
Как бы красиво ни было ММО и в африке ММО :(
"Новый" трейлер с нарезками из старого, ладно