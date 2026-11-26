Студия Mundfish выпустила второй тизер Atomic Heart: The CUBE в рамках серии «Архивное дело». Разработчики рассказали, что некоторые существа из загадочного куба могут стать союзниками игрока и предложить нечто ценное.

Atomic Heart: The CUBE — многопользовательский ролевой шутер, действие которого разворачивается вокруг гигантского левитирующего куба с вращающимися рядами и гранями. Внутри него скрыто неизвестное уравнение, способное изменить законы реальности.

«Сможете ли вы пережить ещё один оборот?» — интригуют разработчики.