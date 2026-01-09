Новый трейлер MMO шутера The Cube раскрывает загадку гигантского Куба

Разработчики из Mundfish представили официальный трейлер игры The Cube, MMO шутера с уникальной концепцией. Главным объектом в игре является гигантский левитирующий Куб с вращающимися рядами и гранями, внутри которого скрыто неизвестное уравнение, способное менять законы реальности. Игрокам предстоит выживать и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям мира.
В конце трейлера авторы показали Близняшек из Atomic Heart, которые теперь появятся и в The Cube, открывая новые возможности для взаимодействия и сражений. Игра обещает сочетать динамичный геймплей с загадочной атмосферой и неожиданными сюрпризами.
Так это абсолютно такой же трейлер что был летом. Просто в конце показали золотую близняшку... лол
P.S. Новость объединили с прошлым постом
что то явно новенькое
качество в разы лучше из трейлера по сравнению с первой частью но надо смотреть по игре..я вот по первой части тоже радовался картинке а как играть начал так и закончил на первой же арене.. нудно... картинка вроде хорошая но арены эти подз..ли. типа заходишь в зал какая то карусель... на тебя враги идут..и надо что то там включить что то на место поставить .. короче для меня атомик умер из-за этих вот залов. тупо не интересно
Заинтересовало "Уникальное построение мира" если это реализуется в PvP режиме.
Да вы угораете, все новости про шутаны в этом месяце, я так понимаю разрабам самое простое их клепать, берешь контр-страйк напяливаешь "шкурки" на тех же персонажей, прописываешь диалоги, ии рисует декорации и все шутан готов для детей коррекционных школ с ограниченными интеллектуальными возможностями... а стратежку делать это тямы нет у ущербов компьютерных
Кто что тебе должен ?,эти разработчики не заниматься не своим делом
Кого ты просишь ?
Прикольно смотрится.
Ждём косплей
Зачетно!
Какие же у них жопы.. емае.. Escape From Tarkov держись, походу у тебя выйдет соперник ))
Ну ребята после первого атомика понял что нужно делать. Больше женских гениталий зрелищных и разных... Ну а так по трейлеру прямо пионер уже... Если те ребята еще промедлят, то будут уже не пионерами.