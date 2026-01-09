ЧАТ ИГРЫ
The Cube 2027 г.
Экшен, Ролевая, Шутер, MMO, От первого лица
7.5 72 оценки

Новый трейлер MMO шутера The Cube раскрывает загадку гигантского Куба

IKarasik IKarasik

Разработчики из Mundfish представили официальный трейлер игры The Cube, MMO шутера с уникальной концепцией. Главным объектом в игре является гигантский левитирующий Куб с вращающимися рядами и гранями, внутри которого скрыто неизвестное уравнение, способное менять законы реальности. Игрокам предстоит выживать и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям мира.

В конце трейлера авторы показали Близняшек из Atomic Heart, которые теперь появятся и в The Cube, открывая новые возможности для взаимодействия и сражений. Игра обещает сочетать динамичный геймплей с загадочной атмосферой и неожиданными сюрпризами.

gameplaynostalgia

Так это абсолютно такой же трейлер что был летом. Просто в конце показали золотую близняшку... лол

P.S. Новость объединили с прошлым постом

2
MEGATAIMAN

что то явно новенькое

1
Adam Driver

качество в разы лучше из трейлера по сравнению с первой частью но надо смотреть по игре..я вот по первой части тоже радовался картинке а как играть начал так и закончил на первой же арене.. нудно... картинка вроде хорошая но арены эти подз..ли. типа заходишь в зал какая то карусель... на тебя враги идут..и надо что то там включить что то на место поставить .. короче для меня атомик умер из-за этих вот залов. тупо не интересно

3
BezNika1

Заинтересовало "Уникальное построение мира" если это реализуется в PvP режиме.

Well-knownQusai

Да вы угораете, все новости про шутаны в этом месяце, я так понимаю разрабам самое простое их клепать, берешь контр-страйк напяливаешь "шкурки" на тех же персонажей, прописываешь диалоги, ии рисует декорации и все шутан готов для детей коррекционных школ с ограниченными интеллектуальными возможностями... а стратежку делать это тямы нет у ущербов компьютерных

4
BezNika1
Спойлер

Company of Heroes 1 Complete Edition

Company of Heroes 2: Master Collection

Battle Realms

Кто что тебе должен ?,эти разработчики не заниматься не своим делом

Кого ты просишь ?

3
SOLUS5678

Прикольно смотрится.

iNosferatu

Ждём косплей

2
PaVel LoseV

Зачетно!

Real Slim Shady

Какие же у них жопы.. емае.. Escape From Tarkov держись, походу у тебя выйдет соперник ))

asimbox

Ну ребята после первого атомика понял что нужно делать. Больше женских гениталий зрелищных и разных... Ну а так по трейлеру прямо пионер уже... Если те ребята еще промедлят, то будут уже не пионерами.

2
