Новый трейлер MMO шутера The Cube раскрывает загадку гигантского Куба

Разработчики из Mundfish представили официальный трейлер игры The Cube, MMO шутера с уникальной концепцией. Главным объектом в игре является гигантский левитирующий Куб с вращающимися рядами и гранями, внутри которого скрыто неизвестное уравнение, способное менять законы реальности. Игрокам предстоит выживать и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям мира.

В конце трейлера авторы показали Близняшек из Atomic Heart, которые теперь появятся и в The Cube, открывая новые возможности для взаимодействия и сражений. Игра обещает сочетать динамичный геймплей с загадочной атмосферой и неожиданными сюрпризами.