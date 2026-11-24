Студия Mundfish представила новый тизер The CUBE — MMO-шутера с элементами RPG во вселенной Atomic Heart. Ролик получил название «Архивный файл №1» и посвящён загадочному гигантскому Кубу, вокруг которого строится игра.
По описанию разработчиков, речь идёт о парящей конструкции с постоянно вращающимися рядами и гранями. Внутри неё скрыто неизвестное уравнение, способное изменять законы реальности. Создатели отмечают, что масштабы исходящей от Куба угрозы невозможно было предсказать.
Не хочу каркать но кажись мы пациента точно потеряем. Как-то после пионера страшно....
Это актив метер напоминает, только там аноманилии с летающими домами, а тут куб
Кодзима какой то