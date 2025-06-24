The CUBE - результат творческого безумия и технологических амбиций авторов Atomic Heart

После успеха Atomic Heart студия Mundfish не стала ограничиваться лишь сиквелом. В её стенах родился ещё один проект — The CUBE, экспериментальная онлайн-игра, действие которой разворачивается в рамках так называемой «Атомной вселенной». На днях основатель студии Роб Багратуни в интервью поделился новыми подробностями концепции и разработки, подтвердив, что идея игры появилась буквально во время скучного телефонного звонка, когда он начал машинально рисовать крестики-нолики, а в итоге придумал гигантскую вращающуюся конструкцию, ставшую основой для мира новой игры.

Сюжет The CUBE разворачивается спустя несколько лет после событий Atomic Heart. На фоне глобального научного поиска появляется таинственный парящий куб, к которому приковано внимание лучших умов всего мира — особенно сотрудников комплекса, знакомого по предыдущей игре. Внутри этого объекта происходят постоянные трансформации ландшафтов и биомов, что напрямую влияет на геймплей: игрокам предстоит адаптироваться к меняющимся условиям, комбинируя стелс и экшен в зависимости от текущей фазы мира.

По словам разработчиков, реализация подобного концепта стала настоящим техническим вызовом — создать стабильную онлайн-структуру с постоянно изменяющейся геометрией до сих пор не удавалось никому. The CUBE станет первой игрой, где такие механики реализованы в реальном времени. По крайне мере, так утверждают разработчики. Вдохновляясь техническим прорывом времён Crysis, Mundfish стремится переосмыслить саму архитектуру игровых миров, задаваясь вопросом: «А зачем вообще все миры должны быть плоскими?»

Несмотря на привязку к вселенной Atomic Heart, The CUBE будет самостоятельным проектом, не требующим обязательного знакомства с предыдущими играми. Однако, как отмечают разработчики, внимательные игроки найдут множество пересечений и, возможно, даже захотят вернуться к началу этой истории, чтобы взглянуть на происходящее с новой стороны.

Тем временем сама Mundfish продолжает активную работу и над Atomic Heart 2 — недавно стало известно, что вторая часть сейчас находится на стадии вертикального среза и в скором времени будет публике будет представлено больше информации. Таким образом, студия фактически параллельно развивает два амбициозных проекта в рамках одного нарратива.

Пока точная дата выхода The CUBE не объявлена. Игра точно появится на ПК, но информации о релизе на консолях пока нет.