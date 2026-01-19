Экстракшен THE CUBE, SAVE US готовится к штурму серверов: масштабный Server Slam Test пройдет в феврале

Студия XLGAMES объявила о проведении масштабного тестирования экшн-игры THE CUBE, SAVE US. «Server Slam Test» стартует 19 февраля и продлится до 22 февраля, а принять участие в нем смогут пользователи ПК через Steam. Тест рассчитан на 72 часа и призван смоделировать реальные условия запуска с большим количеством одновременных игроков.

Основная цель испытания — проверка стабильности серверов и поиск критических ошибок перед выходом в ранний доступ. Несмотря на некоторые ограничения по контенту, разработчики обещают опыт, максимально приближенный к полноценной версии игры. В тестовую сборку войдут нововведения, ранее показанные в дневниках разработчиков, включая нового босса-мутанта Ячу, обычных и элитных противников, а также систему эксклюзивного снаряжения для элитных врагов и боссов.

Кроме того, игроки смогут оценить улучшенные меры по борьбе с читерами, доработанный интерфейс и UX на основе отзывов со Steam Next Fest, оптимизацию производительности и новый косметический контент. Ранее THE CUBE, SAVE US уже громко заявила о себе, заняв третье место по пиковому онлайну и войдя в топ-8 самых популярных демо-фестиваля.

Server Slam Test станет финальной проверкой качества и инфраструктуры проекта перед стартом раннего доступа, который запланирован на первый квартал 2026 года. Точная дата релиза игры пока не раскрывается.