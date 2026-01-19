Экстракшен THE CUBE, SAVE US готовится к штурму серверов: масштабный Server Slam Test пройдет в феврале

Студия XLGAMES объявила о проведении масштабного тестирования экшн-игры THE CUBE, SAVE US. «Server Slam Test» стартует 19 февраля и продлится до 22 февраля, а принять участие в нем смогут пользователи ПК через Steam. Тест рассчитан на 72 часа и призван смоделировать реальные условия запуска с большим количеством одновременных игроков.
Основная цель испытания — проверка стабильности серверов и поиск критических ошибок перед выходом в ранний доступ. Несмотря на некоторые ограничения по контенту, разработчики обещают опыт, максимально приближенный к полноценной версии игры. В тестовую сборку войдут нововведения, ранее показанные в дневниках разработчиков, включая нового босса-мутанта Ячу, обычных и элитных противников, а также систему эксклюзивного снаряжения для элитных врагов и боссов.
Кроме того, игроки смогут оценить улучшенные меры по борьбе с читерами, доработанный интерфейс и UX на основе отзывов со Steam Next Fest, оптимизацию производительности и новый косметический контент. Ранее THE CUBE, SAVE US уже громко заявила о себе, заняв третье место по пиковому онлайну и войдя в топ-8 самых популярных демо-фестиваля.
Server Slam Test станет финальной проверкой качества и инфраструктуры проекта перед стартом раннего доступа, который запланирован на первый квартал 2026 года. Точная дата релиза игры пока не раскрывается.
Только на экране появляются персонажи, сразу становится понятно, что игру делали Корейцы или Китайцы, настолько все вторично и безлико выгляди.
выглядит как пук-среньк. очередной движок анрил и пластмассовые персонажи.