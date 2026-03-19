Игроки разгромили онлайн экшен THE CUBE, SAVE US на релизе

Разработчики продолжают испытывать свои силы в нише эстракшен-игр, но далеко не каждый проект ждет успех. Очередная попытка сыграть на поле Escape from Tarkov или ARC Raiders обернулась катастрофой прямо в день релиза. Вчера, 18 марта, состоялся выход ранней версии бесплатной экшен-игры THE CUBE, SAVE US, и её встретили сотни негативных рецензий в Steam.

За проектом стоит опытная корейская студия XLGAMES, создатели известной MMORPG ArcheAge. По сюжету новой игры человечество в разгар Холодной войны практически уничтожило себя ядерными ударами из-за внезапного появления в небе загадочного Куба. Спустя десятилетия выжившие выбираются на поверхность и вынуждены отправляться внутрь этой мегаструктуры за ценными ресурсами. Куб постоянно меняется, предлагая рейдерам пройти через различные комнаты, где их поджидают мутанты и другие игроки.

Идея звучит амбициозно, и игра привлекла солидную стартовую аудиторию — пиковый онлайн достиг более 5100 человек. Однако на момент написания новости проект получил статус "Крайне отрицательные" обзоры в Steam — всего 19% положительных из почти 1000 отзывов.

Главным объектом критики стал сам геймплей. Разработчики решили сделать упор не на перестрелки, а на ближний бой. Оружие в руках рейдеров потребляет огромное количество выносливости как на обычные удары, так и на навыки с уклонениями. Игроки жалуются, что на исследование комнаты дается всего 3 минуты, после чего необходимо перебегать в следующую. Учитывая размер карты и участие до 63 игроков в матче, столкновения происходят мгновенно, что полностью убивает суть неспешного тактического "лутинга". При этом рукопышные бои называют банальными и не интересными. В добавок поступают жалобы на технические проблемы.

THE CUBE, SAVE US стартовал в стадии «Пре-сезона». Разработчики планируют поддерживать его с помощью вайпов, однако с таким провальным запуском студии XLGAMES придется вносить экстренные кардинальные изменения, если они хотят удержать аудиторию.