Не продержалась и месяца: The Cube, Save Us закрывается после провального старта

Экстракционный шутер The Cube, Save Us от студии XLGames официально прекратит работу уже 8 мая 2026 года — всего через три недели после релиза. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, но признали, что проект не смог удержать аудиторию.
На старте, 18 марта, игра показала неплохой интерес: пиковый онлайн в Steam достиг 5177 пользователей. Однако уже вскоре активность резко снизилась — к моменту объявления о закрытии в проекте оставались лишь сотни игроков. Ситуацию усугубили в основном негативные отзывы.
Несмотря на модель free-to-play, разработчики решили полностью закрыть игру, а пользователям, совершившим покупки через Steam, пообещали полный возврат средств.
Провал The Cube, Save Us в очередной раз подчеркивает, насколько сложным остаётся рынок экстракционных шутеров. Даже на фоне интереса к таким проектам, как ARC Raiders и Marathon, новым играм трудно закрепиться.
При этом важно отметить, что данный проект не связан с одноимённой RPG от Mundfish, авторов Atomic Heart.
людям надоело однотипное хрючево? Ни че ни че они щас ещё одно такое же выпустят
экстракшн шутеры сами по себе скучный и мёртвый жанр весь смысл игры это лутаешься продаёшь и всё по кругу одно и тоже
Больше мёртвых сервисных игр. Больше.
Привет марафону)
наверное это правда, ведь я об игре узнал из этой новости