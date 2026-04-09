Не продержалась и месяца: The Cube, Save Us закрывается после провального старта

Экстракционный шутер The Cube, Save Us от студии XLGames официально прекратит работу уже 8 мая 2026 года — всего через три недели после релиза. Разработчики поблагодарили игроков за поддержку, но признали, что проект не смог удержать аудиторию.

На старте, 18 марта, игра показала неплохой интерес: пиковый онлайн в Steam достиг 5177 пользователей. Однако уже вскоре активность резко снизилась — к моменту объявления о закрытии в проекте оставались лишь сотни игроков. Ситуацию усугубили в основном негативные отзывы.

Несмотря на модель free-to-play, разработчики решили полностью закрыть игру, а пользователям, совершившим покупки через Steam, пообещали полный возврат средств.

Провал The Cube, Save Us в очередной раз подчеркивает, насколько сложным остаётся рынок экстракционных шутеров. Даже на фоне интереса к таким проектам, как ARC Raiders и Marathon, новым играм трудно закрепиться.

При этом важно отметить, что данный проект не связан с одноимённой RPG от Mundfish, авторов Atomic Heart.