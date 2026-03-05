Постапокалиптический экшен The Cube, Save Us выйдет в ранний доступ Steam 18 марта

Студия XLGAMES, известная по MMORPG ArcheAge, объявила дату запуска своего нового проекта The Cube, Save Us. Игра появится в раннем доступе сервиса Steam уже 18 марта 2026 года.

Проект представляет собой необычное сочетание extraction-экшена и механик королевской битвы. События разворачиваются в мрачном постапокалиптическом мире, пережившем ядерную катастрофу. Причиной разрушения цивилизации стали загадочные инопланетные Кубы, которые продолжают распространяться по планете и уничтожать остатки человечества.

Изначально релиз планировался на конец 2025 года, однако разработчики решили отложить запуск. После успешной демонстрации на фестивале Steam Next Fest, где игра вошла в десятку самых популярных проектов, команда взяла дополнительное время на доработку.

Финальной проверкой перед выходом стал стресс-тест серверов, проведённый в конце февраля. Теперь разработчики готовы открыть доступ к игре для всех желающих в рамках раннего доступа.