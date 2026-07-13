Борьба с багами завершена: демоверсия мистического хоррора The Dark West снова появится в Steam 20 июля

Авторы грядущего мистического проекта официально объявили точную дату возвращения бесплатной пробной версии в общий доступ. Ранее создателям пришлось временно отключить и удалить ознакомительный материал из цифрового магазина из-за наплыва критических неполадок. Разработчики выразили огромную благодарность сообществу за терпение и понимание, подчеркнув, что временный уход в офлайн был необходим для проведения комплексного ремонта программного кода.

За время отсутствия демонстрационной версии команда провела работу над исправлением оптимизации и повышением общей стабильности игрового процесса. Устранили падения частоты кадров на самых разных конфигурациях ПК и ликвидировали баги, мешающие комфортному прохождению. Решающую роль в поиске уязвимостей сыграли детальные отчеты и обсуждения фанатов, которые помогли авторам точечно определить наиболее проблемные зоны дебютной игры.

Возвращение обновленной версии станет лишь очередным шагом в процессе производства, поскольку разработчики планируют и дальше полировать проект на основе непрерывной обратной связи от посетителей вымышленного городка Мерсис Энд. Создатели активно призывают аудиторию делиться новыми впечатлениями сразу после запуска обновленной сборки 20 июля.