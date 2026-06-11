Демоверсию оккультной ARPG The Dark West временно удалили из Steam

Разработчики из независимой студии Black Hand приняли непростое решение временно отозвать бесплатную демоверсию своего дебютного ролевого экшена The Dark West из цифрового магазина Steam. Причиной этого шага стали обнаруженные технические неполадки, которые мешали пользователям комфортно ознакомиться с проектом.

По словам авторов, сразу после релиза ознакомительной версии они столкнулись с большим количеством жалоб на плохую оптимизацию, падения производительности и различные баги. Создатели подчеркнули, что их главной целью было продемонстрировать игру с лучшей стороны, поэтому они не считают правильным оставлять проект доступным в его текущем «далеком от идеала» состоянии.

Команда тепло поблагодарила игроков за проявленный интерес, позитивные отзывы и ценную обратную связь. Будучи небольшой инди-студией, Black Hand пообещала бросить все силы на оперативное исправление зарегистрированных ошибок, чтобы вернуть демоверсию в руки игроков в кратчайшие сроки.

Напомним, что масштабное демо оккультного вестерна выходило вчера 10 июня 2026 года и позволяло игрокам оценить хардкорную боевую систему на просторах гибнущего фронтира, комбинируя аутентичное, огнестрельное оружие Дикого Запада с темной магией. Разработчики принесли извинения за доставленные неудобства и пообещали держать сообщество в курсе всех этапов работы по исправлению игры.