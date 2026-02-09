Хардкорный оккультный вестерн The Dark West готовится к раннему доступу

Инди-студия Black Hand представила первый трейлер The Dark West — изометрического ролевого экшена в жанре оккультного вестерна, который уже обзавелся страницей в Steam и готовится к выходу в ранний доступ. Игра предлагает суровый и безжалостный мир, где выживание и репутация важнее силы.

Действие разворачивается на Диком Западе, пропитанном черной магией. Солнце редко поднимается, земля заражена темной энергией, а на пути игрока стоят не только бандиты, но и ужасающие монстры, порожденные оккультной силой. Сила добывается медленно — через выбранные навыки и редкое снаряжение. Выбор влияет на стиль боя и судьбу персонажа, оставляя след, который невозможно смыть.

Игровой мир полон мрачных деталей: умирающие города, выработанные шахты, вечный сумрак и земля, требующая своей цены. Игрокам предстоит балансировать между силой, репутацией и моральными дилеммами, используя уникальные механики, включая комбинации покерных карт для усиления способностей.

The Dark West обещает глубокую кастомизацию персонажей, стратегические ARPG-бои и атмосферу безысходности, где каждый бой может стать последним. Ранний доступ позволит игрокам исследовать проклятую границу и столкнуться с опасностью, подстерегающей не только в темноте, но и за спиной.