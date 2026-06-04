Разработчики ролевого экшена The Dark West объявили дату выхода демоверсии в Steam

Студия Black Hand объявила, что бесплатная демоверсия изометрического ролевого экшена в сеттинге оккультного вестерна The Dark West станет доступна 10 июня 2026 года. Игроки смогут ознакомиться с ключевыми механиками проекта перед его выходом в ранний доступ.

Действие игры разворачивается в конце 19 века на территории угасающего фронтира, охваченного скверной и оккультными силами. В этом мире предстоит выживать, используя огнестрельное оружие соответствующего периода и темную магию. Разработчики делают упор на мрачную атмосферу, высокую сложность сражений и глубокую систему создания персонажей.

В рамках предстоящего тестирования, которое начнется 10 июня 2026 года, будет представлен игровой класс под именем Кейн, также известный как Стрелок. Этот персонаж специализируется на ведении боя на средней дистанции и эффективном использовании револьверов и пистолетов. Появится возможность опробовать его активные и пассивные навыки, включая способность быстрого уклонения и различные типы выстрелов.

Одной из ключевых особенностей The Dark West является механика карт, которая дополняет привычное снаряжение. Игроки могут собирать комбинации из классических покерных карт и специальных карт таро для получения пассивных эффектов и усилений. В демоверсии будет доступно 14 видов карт таро, а также система экипировки с 1 по 3 тир качества.

Противостоять герою будут различные монстры фронтира, разделенные на несколько уровней силы. В ознакомительной версии разработчики представят 4 тира летающих существ под названием Гарпии и 2 тира рогатых зайцев Джекалопов. С повышением уровня монстры приобретают не только увеличенные характеристики, но и новые опасные способности.

Полноценный релиз игры в раннем доступе запланирован на 2026 год. Разработчики планируют развивать проект в течение 1 года, постепенно добавляя новые акты, классы персонажей, системы ремесла и эндгейм. Точная дата запуска ранней версии и ее стоимость пока не сообщаются.