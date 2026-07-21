Состоялся повторный релиз исправленной демоверсии оккультного экшена The Dark West

Студия Black Hand официально объявила о возвращении демонстрационной версии своего изометрического ролевого экшена The Dark West. Игровой проект в необычном антураже мрачного мистического вестерна вновь стал доступен пользователям персональных компьютеров в цифровом магазине Steam. Ранее разработчики были вынуждены временно удалить ознакомительную версию из каталога из-за огромного количества критических багов и проблем с производительностью на разных конфигурациях железа.

За прошедшие несколько недель команда провела большую работу по устранению выявленных ошибок и оптимизации игрового кода. Большую помощь в повышении стабильности авторам оказали участники внутреннего закрытого тестирования, которые помогли наладить плавную работу игры на различных типах видеокарт. Теперь пользователи могут лично отправиться в локацию под названием Конец Милосердия, чтобы опробовать базовые боевые механики, сразиться с демоническими силами и немного почистить фронтир от скверны.

В честь долгожданного исправления технической части создатели запустили специальный творческий конкурс среди участников своего официального сообщества в мессенджере Discord. Два случайных победителя розыгрыша гарантированно получат бесплатные цифровые ключи для полной версии игры сразу после её официального релиза в стадии раннего доступа. Для участия в раздаче игрокам необходимо полностью завершить прохождение доступного игрового отрезка демоверсии, сделать финальный скриншот экрана и опубликовать изображение в специальном текстовом канале до 27 июля.