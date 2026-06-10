The Dark West получил демо в Steam - оккультный вестерн зовёт исследовать гибнущий фронтир

Оккультный ролевой экшен The Dark West стал доступен в виде демоверсии в Steam. Разработчики уже предлагают игрокам лично познакомиться с мрачной интерпретацией фронтира, охваченного загадочной порчей и сверхъестественными явлениями.

В демо-версии пользователи могут отправиться в опасное путешествие по гибнущему миру, где привычные законы дикого запада переплетаются с оккультными силами. Проект делает ставку на атмосферу и исследование, предлагая взглянуть на нестандартное сочетание жанров.

Студия-разработчик также призвала игроков, которым понравится демо, добавлять полную версию The Dark West в список желаемого. По их словам, ранее игра уже собрала около 75 тысяч вишлистов, что стало важным показателем интереса к проекту на этапе разработки.

Выход демо выглядит как попытка укрепить внимание аудитории перед полноценным релизом и показать, что у необычного сеттинга есть потенциал выйти за рамки нишевого инди-проекта.